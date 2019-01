Wohnhauseinbruchdiebstahl

Wennebostel. Bislang unbekannte Täter begaben sich am Sonntag zwischen 8 und 16.38 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienwohnhauses am Nachtigallenweg und hebelten dort ein Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend begaben sie sich in das Gebäude und durchsuchten dort diverse Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde steht bislang noch

nicht fest.