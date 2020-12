Wohnungseinbruch

Bissendorf. Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum zwisschen dem 12. und 25. Dezember durch Aufhebeln eines Badfensters im Erdgeschoss in ein zurzeit nicht bewohnte Einfamilienhaus am Kummerberg in Bissendorf. Im Haus betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten sie teilweise massiv. Ob und was sie mitgenommen haben, steht zurzeit nicht fest, da die Geschädigten sich für längere Zeit im Ausland aufhalten. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.