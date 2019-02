Wohnungseinbruch in Wennebostel

Wennebostel. Im Tatzeitraum von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, kam es in der Wedemärker Ortschaft Wennebostel zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Bruche. Durch bislang unbekannte Täter wurde zunächst vergeblich versucht eine Nebentür gewaltsam zu öffnen, indem die Verglasung eingeworfen wurde, die Tür allerdings auf Grund einer Zusatzsicherung nicht geöffnet werden konnte. Daraufhin wurde die Hauseingangstür gewaltsam aufgehebelt und im Wohnhaus in diversen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen gesucht. Zum Diebesgut liegen noch keine abschließenden Angaben vor.