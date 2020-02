Wohnungseinbruchsdiebstahl

Mellendorf. Am Mittwoch gelangten Unbekannte durch Übersteigen eines Zaunes und anschließendem Aufdrücken eines auf Kipp stehenden Fensters in der Zeit zwischen 11.15 und 15.30 Uhr in das Haus eines 58-jährigen Wedemärkers. Im Haus wurden verschiedene Räume durchsucht und eine bisher nicht genau bekannte Menge Schmuck entwendet. Durch die Terrassentür verließen die Täter das Objekt. Im Dezember brachen Unbekannte schon einmal in das Haus an der Brelinger Straße ein. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.