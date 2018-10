„work:ART Hannover“ geht an den Start

Arbeitssuchende präsentieren das Stück „Neunmalich“

Region. Im April ist das Projekt „work:ART Hannover“ an den Start gegangen. Für elf Arbeitssuchende zwischen 27 bis 49 Jahren verbindet sich mit diesem künstlerisch fundierten Arbeitsmarktprojekt die Hoffnung auf einen Neueinstieg in die Arbeitswelt. Partner des Jobcenters Region Hannover/Vahrenwalder Straße für dieses Projekt ist die defakto GmbH, die bundesweit Arbeitsuchende dabei begleitet, kreative Gestalter ihres Berufslebens zu werden und wieder Regie im eigenen Leben zu übernehmen. Kooperationspartner für die Theaterpremiere ist das Sprengel Museum Hannover.Die erste Etappe ist geschafft! Sechs aufregende Monate liegen hinter den Teilnehmenden, in denen sie sich beruflich orientiert, neue Strukturen geschaffen und nach und nach die Bühne betreten haben. In wenigen Tagen findet ihre Theaterpremiere statt.Auf der Bühne stehen verstreut einige Menschen. Neun Charaktere. Sie sind zurückgezogen, nachdenklich, durcheinander, melancholisch, verlassen, überfordert, eilig, geordnet, strebsam oder gebend. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten: Sie kreisen um ihre inneren Wünsche und Fragen. Wohin wird der Weg sie führen? Wo werden sie Erfüllung finden? Sie kommen gemeinsam an einen Ort. Einen Ort des Aufbruchs. Allerdings kommt es dort zu Verzögerungen, die sie daran hindern ihren Weg weiterzugehen….Premiere des Stückes „Neunmalich ist am Donnerstag, 25. Oktober, um 16 Uhr im Sprengelmuseum Hannover, Einlass ist um 15.30 Uhr. Reservierungen können unter www.defakto.org oder Telefon (02 34) 91 79 28 70 vorgenommen werden.