Workshop Eltern-Kind-Yoga

Wennebostel. Am Mittwoch, 5. Februar, startet in Wennebostel wieder ein Yogaworkshop für Eltern mit Kind. Es gibt noch Restplätze. Mit jeder Menge Spaß, Bewegung und reichlich Fantasie gehen die Teilehmer gemeinsam auf Entdeckungsreise. Die Yogahaltungen sind Tierfiguren nachempfunden, die spielerisch in Geschichten verpackt werden. Die Teilnehmer erkunden in ihrer Fantasie ferne Welten und finden auch Zeit, sich ausgiebig zu entspannen.

Alle weiteren Informationen zum umfangreichen Angebot an Yogakursen sind unter www.mayoga.online zu finden. Bei Fragen können sich Interessierte auch direkt an Heike May, Telefon (01 73) 6 01 88 00 wenden.