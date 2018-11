Workshop Familien-Yoga

Willkommen im Reich der Fantasie

Wennebostel. Ein Workshop für Familien mit Kindern findet in Wennebostel statt. Die Veranstalterin lädt dazu ein, einmal Yoga mit Mama oder Papa (oder vielleicht auch Oma, Tante) gemeinsam auszuprobieren und in die Welt des Kinderyoga einzutauchen. Mit jeder Menge Spaß, Bewegung und reichlich Fantasie gehen Kinder und Erwachsene gemeinsam auf Entdeckungsreise. Die Yogahaltungen sind Tierfiguren nachempfunden, die spielerisch in Geschichten verpackt werden. Am Ende wird bei einer schönen Fantasiereise gemeinsam gelauscht, gekuschelt und entspannt. Es gibt viel zu entdecken. Die Workshops finden am Sonntag, 25. November, um 15.30 Uhr, und am Mittwoch, 28. November, um 15 Uhr statt.Alle weiteren Informationen zum Workshop und zum umfangreichen Angebot an Yogakursen sind unter www.mayoga.online zu finden. Bei Fragen können sich Interessierte auch direkt an Heike May, Telefon (01 73) 6 01 88 00 wenden.