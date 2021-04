Wortgottesdienst

Mellendorf. Die katholische Kirchengemeinde Mellendorf lädt ein zum Lichtzeit-Wortgottesdienst am Sonnabend, 24. April, um 18 Uhr in der katholischen Kirche am Karpatenweg in Mellendorf. Das Thema lautet „Love wins“ als Statement für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche. Anmeldung für die Teilnahme bitte bis Freitag, 23. April, um 12 Uhr unter Telefon (0 51 30) 33 96.