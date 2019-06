Wrestling

Mellendorf. Ab sofort stehen für die erste Wrestling-Veranstaltung in der Wedemark am Sonnabend, 29. Juni, um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) auch Stehplätze (15 Euro) in der hus de groot EISARENA zum Verkauf in den HAZ-/NP-/ECHO-Geschäftsstellen, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über CTS Eventim www.eventim.de und im Ticketshop am Eisstadion in Mellendorf zur Verfügung.