Wundervolles im Literatur-Gottesdienst

Abbensen. Im Rahmen der diesjährigen Sommerkirche der Nordkirchen im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf wird am Sonntag, 7. Juli, um 18 Uhr in der Johanniskapelle in Abbensen den Besuchern in einem Literatur-Gottesdienst das Buch „Wunder“ vorgestellt.

Darin geht es um den Jungen August, genannt Auggie. Er hat einen schlimmen Gendefekt, weshalb prognostiziert wurde, dass er nicht lange leben wird. Nun ist er mittlerweile zehn Jahre alt, hat unzählige Operationen über sich ergehen lassen. Nachdem er jahrelang in seiner behüteten Familie aufgewachsen ist, soll er nun eine öffentliche Schule besuchen.

August steht eine schwere Zeit bevor, doch er nimmt das Wagnis Schule auf sich. Wird sein Vorhaben mit Erfolg gekrönt?

Im Buch „Wunder“ werden Auggies Erfahrungen mit seinen Mitschülern thematisiert. Er stößt auf Mitschüler, die ihn ausgrenzen und sich über ihn lustig machen und auf solche, die sich mit ihm anfreunden. Es kommt häufiger vor, dass ein Buch in der Seele nachhallt, dass es sehr berührt, aber Raquel J. Palacios Buch hat eine ganz besonders nachdrückliche und einprägsame Melodie im Herzen anklingen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.

Dieses wundervolle Buch lernen Besucher kennen, wenn sie den Gottesdienst besuchen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit zu einem kleinen Imbiss sowie zum Schauen des Films.