Wunschbaum-Aktion 2019

Wedemark. Auch in diesem Jahr startet am Montag, 25. November, wieder die Wunschbaum-Aktion in Kooperation der Gewerbevereine MPM in Mellendorf und GZE in Elze. Neu sein wird dabei, dass neben den Wunschbäumen in Mellendorf bei der Hannoverschen Volksbank, der Sparkasse Hannover und bei REWE-Silberzahn und in Elze in der Elzer Apotheke auch in Brelingen und Resse Wunschbäume aufgestellt werden. In Brelingen wird er seinen Platz im Vorraum der St. Martinikirche finden und in Resse im Frischmarkt Pagel. „Geschmückt” sind die Bäume wieder mit Wunschzetteln von Kindern und Senioren, die Weihnachten ohne diese Unterstützung leer ausgehen könnten. Wer möchte, kann sich einen Wunschzettel von den Bäumen „pflücken”, ein hübsches Paket für den Empfänger packen und es bis zum 14. Dezember zu einer der nächstgelegenen Sammelstellen bringen. In Mellendorf ist das Schuh-Kohne, Wedemarkstraße 53, in Elze Holz Depke, Wasserwerkstraße 2 und in Resse der Friseursalon Haare & Herz Sandra Lindenau, Altes Dorf 7. In Brelingen wird es keine eigene Sammelstelle geben. Die Päckchen werden rechtzeitig zum Weihnachtsfest an die Kinder und Senioren weitergegeben. In diesem Jahr sind es knapp 240 Wünsche, die auf Erfüllung warten.