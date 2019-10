Wurstessen in Resse

Resse. Zum Wurstessen lädt der Schützenverein Resse alle Resser Bürger sowie alle Vereinsmitglieder am Freitag, 15. November, um 18 Uhr in die Schützenräume an der Osterbergstraße ein. Anmeldungen für das reich gedeckte und deftige Schlachtplatten-Büfett mit Hausmacher Sülze, Leber-, Rot- und Knappwurst, sowie Original Thüringer Mett, dazu herzhafte Wurstbrühe, Beilagen, ofenfrisches Land- und Bauernbrot und vieles mehr, nehmen Carola Rapke unter Telefon (0 51 31) 45 52 51 und Renate Gutowski (0 51 31) 5 26 97 bis zum Sonntag, 10. November, sehr gern entgegen. Die Kosten betragen 8,50 Euro pro Person, Kinder bis zehn Jahre zahlen drei Euro. Auf viele hungrige Gäste freut sich der Schützenverein Resse schon jetzt.

Gewehr- und Luftpistolentraining Damen und Herren sowie Kartenspielen findet immer montags ab 19.30 Uhr statt. Die Jugendabteilung trainiert donnerstags um 18 Uhr. Die Steel-Darter des Schützenvereins trainieren dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr. Weitere Infos unter www.schuetzenverein-resse.de.