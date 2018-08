WWR lädt zum Seniorenkaffee ein

Resse. Die WWR (Wählergemeinschaft-Wedemark-Resse) lädt alle Resser Senioren zu einem gemütlichen Kaffeenachmittag ein. Am Sonntag, 19. August, ab 14 Uhr wird auf Schwentkers Hof die Kaffeetafel gedeckt. Bei selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Tee möchte die WWR die Senioren zum Klönen und Gedankenaustausch zusammenbringen – selbstverständlich kostenlos. „Wir erhoffen uns eine gute Resonanz und haben den Termin extra in den Sommer gelegt. Der Resser Terminkalender weist hier traditionell ein Loch auf, welches wir gerne mit unserer Aktion füllen möchten. Da viele Angebote bei uns im Ort immer für alle Altersgruppen gelten, haben wir dieses explizit an die Senioren gerichtet", so Andreas Ringat, Pressesprecher der WWR. Am 17. August wird es auf dem Parkplatz des Frischmarktes noch einen WWR-Infostand geben, auf dem die Mitglieder der WWR natürlich auch Rede und Antwort zur Dorfpolitik stehen werden, aber auch noch mal auf den Kaffeenachmittag hinweisen werden.