WWR sammelt Unterschriften für Bauland

Resse. Die WWR (Wählergemeinschaft-Wedemark-Resse) versucht seit zwei Jahren Bauland in Resse zu verwirklichen. Die Nachfrage ist zweifellos da, leider fehlt das nötige Grundstück. Dies ist nun zwischen Resse und der Siedlung Lönswinkel gefunden. Die Eigentümer der Fläche sind auch bereit, diese zu einem marktüblichen Preis zu veräußern. Ein Bodengutachten wurde bereits erstellt. Der Flächennutzungsplan ist auch schon auf ein Baugebiet ausgelegt.

Ein entsprechender Antrag wurde auf der letzten Ortsratssitzung eingebracht. Leider stimmte die CDU/SPD-Fraktion mit Ortsbürgermeister Jochen Pardey gegen diesen Antrag. Auch die Verwaltung meint, diese Fläche nicht gut vermarkten zu können. Nach vielen Gesprächen mit Bauland suchenden Personen und Bauunternehmern sieht die WWR dies völlig anders. Im Frischmarkt Pagel liegen Vorlagen aus, die jeder Bauwillige ausfüllen kann. Diese können per E-Mail an kai.tschentscher@waehlergemeinschaft-wedemark-resse.de geschickt werden. Briefkasteneinwurf bei Kai Tschentscher an der Leipziger Straße 6c ist selbstverständlich auch möglich.

„Wir erhoffen uns, das möglichst viele Interessenbekundungen eingehen, so dass wir bei der Gemeindeverwaltung entsprechend argumentieren können. Nach unserer Einschätzung besteht in Resse sehr wohl eine hohe Nachfrage an neuen Bauplätzen, da dies in persönlichen Gesprächen immer geäußert wurde“, so Ortsratsmitglied Kai Tschentscher.

Auf der nächsten Ortsratssitzung am 10. Dezember wird dies Thema sicherlich auch wieder angesprochen. Hier möchte die WWR auch noch einmal auf die Dringlichkeit eines neuen Baugebietes hinweisen.