XXLTarantula insect EXPO

Gailhof. Die Spinnen- und Insektenausstellung XXL Tarantula insect EXPO ist am Pfingstsonntag im Wedemark Mirage Event House im Hessenweg 1 in Gailhof von 11 bis17 Uhr durchgehend geöffnet. Auf 300 Millionen Jahre schätzt die Wissenschaft das Alter ihrer

Art.Ihre Größe reicht von Miniexemplaren bis zu handtellergroßen

behaarten Vertretern. Manche weben kunstvolle Netze, andere setzen bei

der Jagd nach Beute auf ihre Schnelligkeit. Einige nutzen Gift, andere

töten ihre Opfer mit kräftigen Bissen: Spinnen. Arachnophobie (Spinnen-Angst): Tausende leiden unter Panik-Attacken. Rund 200.000 Menschen in Deutschland haben panische Angst vor Spinnen, sie leiden unter Arachnophobie (Spinnenphobie). Bei vielen Betroffenen

ist diese Angst so ausgeprägt, dass sie ihre Lebensqualität mindert.

Beim Anblick von Spinnen erleiden arachnophobe Menschen Panikattacken.

Selbst bei Abwesenheit von Spinnen leben Betroffene in ständiger Angst, auf Exemplare der achtbeinigen Krabbler zu stoßen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkennt Arachnophobie als psychisches Leiden an. Abbauen lässt sich diese übersteigerte und rational unbegründeteAngst, indem sich Betroffene in sicherer Umgebung mit den

angstbesetzten Objekten, also Spinnen, auseinandersetzen. „Genau dazu

haben Besucher unserer Ausstellung die Möglichkeit“, sagt Spinnen-Experte und Ausstellungsmacher Benito Spindler. Auf mehreren Hundert Quadratmetern Fläche vermittelt die Ausstellung mit lebenden Tieren von allen Kontinenten der Erde nachhaltige

Eindrücke vom Leben und Verhalten der Spinnen und Insekten. Zu bestaunen sind Spinnen, Skorpione, Riesentausendfüßler und seltene Insekten wie Käfer, Gottesanbeterinnen, Wandelnde Blätter, und Gespenstheuschrecken. Mit ausgewählten Arten können Besucherinnen und Besucher der Ausstellung sogar auf Tuchfühlung gehen: Der Spinnen-Streichelzoo ist für Jung und Alt ein besonderes Erlebnis. Die Tiere lassen sich

berühren und streicheln. Die Terrarien, in denen die Tiere ausgestellt werden, bilden den

Lebensraum der jeweiligen Art detailgetreu nach. Eine passende Soundkulisse sorgt für besondere Atmosphäre. „Unsere Ausstellung soll gerade ängstlichen Menschen helfen, sich den verkannten Kreaturen in sicherer Umgebung zu nähern und sie nicht alsbösartige Wesen, sondern exotische, vielfältige und interessante Lebewesen kennenzulernen“, sagt Ausstellungsmacher Spindler. Detaillierte Beschreibungen von Lebensräumen, Lebensgewohnheiten und Beute der jeweiligen Arten machen den Besuch der Ausstellung zu einer kleinen Bildungsreise ins Reich der Gliederfüßer.