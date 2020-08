Neuer Kurs bei Blau-Gelb Elze ab August

Elze. Ein neuer Yoga-Kurs findet statt am Dienstag Abend im Sport- und Tanzhaus in Wedemark-Elze. YIN Yoga tut dem Faszien-Gewebe gut und verhilft zu mehr Beweglichkeit und Elastizität. Faszien, das sind die bindegewebigen Häute im Körper, die für die Elastizität entscheidend sind. Die Übungen finden meist im gedehnten Bereich statt, die Positionen werden länger gehalten. YIN Yoga am Abend baut Stress ab und bereitet perfekt auf einen entspannten Schlaf vor. Nach dieser Stunde fühlt man sich entspannter und beweglicher.Mit Yoga werden die Selbstheilungskräfte auf körperlich-geistiger Ebene durch Atem-, Meditationsübung- und Körperübungen aktiviert. Themen sind Asanas/Körperübungen, Hatha-Yoga, Atemübungen, Tiefenentspannung und Yin Yoga.Der neue Yoga-Kurs umfasst zehn Termine à 75 Minuten und findet ab Dienstag, 18. August, um 20 Uhr im Sport & Tanzhaus von Blau Gelb Elze, Kuckucksweg 90, statt.Anmeldungen und Informationen erteilt Bettina Kahmann, Yogalehrerin, oder unter www.bettina-kahmann.com oder e-mail bettinakahmann@me.com.