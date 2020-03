Kurs ab März und ab April bei BG Elze

Elze. Es gibt neue Yoga-Kurse bei Blau Gelb Elze. Ein Yoga-Kurs findet statt am Dienstagmorgen: Yoga am Morgen. Die Yoga-am-Morgen-Sequenz für einen dynamischen Start in den Tag. Yoga am Morgen bereitet die Teilnehmer perfekt auf die täglichen Herausforderungen vor. Man fühlt sich frischer, lebendiger, stärker und beweglicher und bringt den Stoffwechsel in Schwung. Mit Yoga aktiviert man seine Selbstheilungskräfte auf körperlich-geistiger Ebene durch Atem-, Meditationsübung- und Körperübungen. Themen sind Asanas/Körperübungen, Hatha-Yoga, Atemübungen, Tiefenentspannung und Yin Yoga.Ein neuer Yoga-Kurs (15 Termine à 75 Minuten oder wahlweise zehn Termine ab April) findet statt am Dienstagvormittag: ab Dienstag, 24. März, um 9 Uhr und am ab Dienstag, 21. April, um 9 Uhr im Sport- und Tanzhaus von Blau Gelb Elze, Kuckucksweg 90.Anmeldungen und Informationen erteilt Bettina Kahmann unter www.bettina-kahmann.comoder E-Mail bettinakahmann@me.com.