Yoga beim TC Bissendorf

Es gibt noch freie Plätze

Brelingen. Beim TC Bissendorf wird jetzt auch Yoga geboten. Jeder ist willkommen, es sind noch Plätze frei. Es gibt einen festen Kurs, der montags abends von 19.30 bis 21 Uhr in Brelingen durchgeführt wird. Interessierte haben die Möglichkeit reinzuschnuppern, ehe sie in den Verein eintreten. Der Kurs beginnt am 27. Januar und endet am 23. März. Es wird eine kleine Gruppe von maximal sieben Teilnehmern sein. Wer vorher schnuppern möchte hat im laufenden Kurs Gelegenheit. Einfach für Infos, Kosten und Termine melden bei MeikeSchumann2411@gmail.com.