Yoga beim TCB

Bissendorf. Der Turn-Club Bissendorf bietet wieder Yoga an. Traningstart ist am Donnerstag, 30. September, von 18.15 bis 19.45 Uhr in der Schulturnhalle in Bissendorf , Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Teilnahme ist mit 3-G-Regel möglich, der Nachweis dazu erforderlich. Jonas Wallmann wird Übungen nach dem indischen Raja-Yoga anbieten. Diese halten Körper und Geist beweglich, mit der abschließenden Meditation soll man zu innerer Ruhe und Klarheit finden. Weitere Infos gibt es bei Jonas unter der Telefonnummer (01 62) 1 84 10 68.