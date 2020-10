Yoga für Schwangere und junge Mütter

Lindwedel. Neu auf dem Sporthof Schöne Aussicht: Yoga für Schwangere und MamaBabyYoga. Am Dienstag, den 28. Oktober starten diese beiden Module jeweils um 9.30 Uhr (Yoga für Schwangere) und um 11.00 Uhr (MamaBabyYoga) in den einladenden Räumen der Schönen Aussicht. Nachdem Dr. Astrid Engelbrecht bereits seit 18 Jahren Menschen für den ganzheitlichen Gesundheitsansatz des Hatha Yoga begeistert, wird es in diesen beiden Kursen um die eigenen Themen dieser Zielgruppe gehen: Bewegungsmöglichkeiten während und nach der Schwangerschaft, Erdung, Vertrauen und Weiblichkeit, die Aktivierung des Vagusnervs zum Wohle der Mutter und des Kindes, Austausch und Vernetzung, Entspannung, viel Input über Atemübungen und die Physiologie des Körpers. Insbesondere nach der Schwangerschaft und Rückbildung genießen die Mütter das “Zurückfinden” in die Kraft und Aufrichtung des eigenen Körpers. Diesbezüglich gibt es wertvolle Tipps und einen nachhaltigen Übungskatalog für einen funktionierenden Beckenboden und stabilisierten Körper. Anmeldungen unter (0 50 73) 92 31 11 oder schone.aussicht.lindwedel@t-online.de).