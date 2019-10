Yoga im Turn-Club Bissendorf

Bissendorf. Ab Oktober wird es wieder ein Yoga-Angebot im Turn-Club Bissendorf geben. Meike Schumann wird diesen Kurs leiten und freut sich auf viele neue Teilnehmer. Übungszeit ist donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr in der Aula der Grundschule Bissendorf. Erstes Treffen ist am Donnerstag, 24. Oktober, um 18.30 Uhr vor der Turnhalle der Grundschule in Bissendorf. Weitere Infos gibt es direkt bei Meike Schumann unter Telefon (01 76) 10 03 50 33, meikeschumann2411@gmail.com oder im Turn-Club Büro unter Telefon (0 51 30) 9 74 70 86.