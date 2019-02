Yoga in der Mittagspause

Burgwedel. Yoga in der Mittagspause wird von der VHS angebotetn und bietet Teilnehmern die Möglichkeit, entspannt in die Arbeitswoche zu starten. Hier geht es auch darum, Kraft zu schöpfen, die Konzentration auf ein bestimmtes Ziel zu richten und mit Leichtigkeit die Arbeitswoche zu bewältigen. Körper und Geist werden in Einklang gebracht und das Gefühl von Zufriedenheit wird gestärkt. So gehen die Teilnehmer leicht, beschwingt, konzentriert und entspannt durch den Alltag. Mitzubringen ist ein großes Handtuch und warme Socken. Der Kurs findet bei der VHS Burgwedel, Auf dem Amtshof 8 statt. Kursbeginn ist Montag, 25. Februar, jeweils 12.15 bis 13 Uhr, die Kursnummer: X952917.