Yoga in der SSG Scherenbostel

Scherenbostel.Die Spiel- und Sportgemeinschaft Scherenbostel (SSG) erweitert ihr Yoga Angebot.Nach einer pandemiebedingten Pause startet die SSG wieder am 9. März in der Turnhalle in Scherenbostel! Es gelten die gegenwärtigen Vorgaben der Niedersächsischen Corona-Verordnung – aktuell 3 G. Yoga ist nicht umsonst die Sportart mit dem größten Wachstum – der Hype ist ungebrochen. Yoga ist ganzheitlich und bindet nicht nur den Körper, sondern auch den Geist in die Praxis mit ein. Die Achtsamkeit und das Körpergefühl werden geschult. Durch gezielte Atemübungen und Meditation wird das vegetative Nervensystem, die Ruhe- und Regenerationszentrale des Körpers, aktiviert.Die SSG hat den vielseitigsten Yoga-Kursplan in der Wedemark. Es werden vier Kurse in der Woche angeboten: Montags, 10 bis 11 Uhr: Yoga mit Baby oder Kleinkind. Mütter (oder auch Väter!) können ihr Kind (bis drei Jahre) einfach mitbringen. Für mobile Kin-der gibt es Krabbel- und Spielmöglichkeiten.

Sanfte Abfolgen, Beckenboden-Kräftigung sowie Dehnung und viel Entspannung machen die-se Yoga-Praxis aus. Mittwochs: 20.15 bis 21.15 Uhr YIN Yoga. Eine meditative, passive Praxis im gemütlichen Licht und schöner Musik bei der das fasziale Bindegewebe gedehnt wird. Verspannungen, Schmerzen und Verkürzungen können aufgelöst werden. Die Muskeln werden wieder leistungsfähiger. Freitags: 9.15 bis 10.15 Uhr: Yoga Sanft. Eine sanfte und ruhige Praxis für alle, jedes Level und jedes Alter. Mal ein sanfter Flow, mal eine Klasse im Hatha Stil, achtsam ausgeübte Posen, die das Wohlbefinden steigern. Sonntags: 10 bis 11.15 Uhr: Vinyasa Flow Yoga. Eine dynamische Form der Yoga, die auch das Herz-Kreislauf-System stärkt. Im Takt des Atems bewegen wir uns fließend durch die Posen - begleitet von Musik, für sportliche Einstei-ger oder mit Yoga Erfahrung.

Sonntags, einmal im Monat: Der Selfcare Sunday, 16 bis18.30 Uhr- Eine schöne Kombination aus Vinyasa Flow und Yin Yoga - ein Wochenausklang für Körper, Geist und Seele.

Termine: 13. März, 10. April, 15. Mai, 12. Juni, 3. Juli. An diesen Tagen entfällt die Vinyasa-Klasse am Vormittag. Die Lehrerin: Sonja Brundert, Jahrgang 1984, zweifache Mutter, seit 2016 Yoga Lehrerin, vermittelt modernes und undogmatisches Yoga. Mehr Infos und Anmeldung (erforderlich) unter: www.sonjabrundert.yoga oder unter Telefon (01 51) 10 21 18 90. Alle Kurse sind auch für Nicht-Vereinsmitglieder geöffnet.