Yoga-Workshop

Für Körper, Seele und Geist

Elze. Yoga wirkt positiv auf Körper, Seele und Geist. In diesem Workshop kommen zwei Wirkweisen zusammen, die sich gegenseitig unterstützen und auf sanfte Art ergänzen. Die Heilkraft der Pflanzen in Form von ätherischen Ölen und die Wirkung von Yogahaltungen bekräftigen sich und vertiefen so die Yogapraxis. Wir arbeiten intensiv mit unserem stärksten Sinn, dem Geruchssinn, die Yogapraxis vertieft und ergänzt. Das alte Wissen der Yogatradition und das Wissen über Heilkäuter, leicht anwendbar in Form von ätherischen Ölen, kommen hier in einer neuen Erfahrung für den Yogaübenden zusammen.Ziel ist die Unterstützung der körperlichen und mentalen Gesundheit.Die beiden Workshop-Termine sind Sonnabend, 26. März, 10 Uhr, und Sonnabend, 2. April, 10 Uhr, jeweils 90 Minuten im Sport & Tanzhaus von Blau Gelb Elze statt. Anmeldungen und Informationen bei: Bettina Kahmann, Yogalehrerin, Aromaberaterin, E-Mailadresse bettinakahmann@me.com, Telefon und WhatsApp Business (0 51 30) 96 05 43.