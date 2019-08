Yoga – zwei neue Kurse ab August/September 2019

Elze. Ein Yoga-Kurs findet statt am Dienstagabend: Yoga Flow am Abend. Nach einem anstrengenden Abend finden die Teilnehmer bei der Yoga-Sequenz am Abend Ruhe, Entspannung und einen erholsamen Schlaf. Diese Yogapraxis am Abend beruhigt das Nervensystem und hilft dabei, zu entspannen, Gedanken vom Tag loszulassen und Stress abzubauen.

Eine weitere Yoga-Kursreihe findet statt am Sonntagmorgen: Morning Energy Flow Yoga

Die Yoga-am-Morgen-Sequenz für einen dynamischen Start in den Tag. Morning-Energy- Flow-Yoga bereitet die Teilnehmer perfekt auf die täglichen Herausforderungen vor. Die Teilnehmer fühlen sich frischer, lebendiger, stärker und beweglicher. Der Stoffwechsel wird in Schwung gebracht und man gehst entspannter mit den täglichen Aufgaben um.

Mit beiden Yoga-Kursen aktivieren die Teilnehmer ihre Selbstheilungskräfte auf körperlich-geistiger Ebene durch Atem-, Meditationsübung- und Körperübungen. Themen sind Asanas/Körperübungen, Hatha-Yoga Asanas, Pranayama/Atemübungen, Tiefenentspannung, Meditation, Mantren singen, Ashtanga Yoga, Yin Yoga und Kundalini-Yoga Basis.

Yoga für alle, die das erste Mal Yoga üben oder es bereits kennen. Auch ältere Teilnehmer ohne akute Gesundheitsbeschwerden oder Menschen, die sich für unsportlich, mollig oder unbeweglich halten, sind hier herzlich willkommen. Und auch junge Leute, die Yoga zum Ausgleich ausprobieren wollen, wird dieser Yogakurs am Dienstag oder am Sonntag gefallen.

Die Übungen bieten einen leichten Zugang zum Yoga.

Zwei neue Yoga-Kurse (pro Kurs zehn Termine à 75 Minuten) finden statt am Sonntagmorgen und am Dienstagabend: Sonntag ab 25. August um 9 Uhr (zwei Termine pro Monat) und

Dienstag, ab 24. September um 20.15 Uhr (zehn Termine, wöchentlich) im Sport- und Tanzhaus von Blau-Gelb Elze, Kuckucksweg 90. Anmeldungen und Informationen erteilt

Bettina Kahmann unter www.bk-balance.de oder E-Mail bk-balance@htp-tel.de.