Yoga – zwei neue Kurse ab Januar 2020

Elze. Im Januar gibt es in Elze zwei neue Yoga-Kurse. Ein neuer Yoga-Kurs findet statt am Donnerstagabend – Yoga am Abend. Mit der Yoga-Sequenz am Abend finden die Teilnehmer Ruhe, Entspannung und einen erholsamen Schlaf. Diese Yogapraxis am Abend beruhigt das Nervensystem und hilft dabei, zu entspannen – Gedanken vom Tag loslassen und Stress abbauen. Wichtige Voraussetzungen für einen erholsamen, tiefen Schlaf.

Ein Yoga-Kurs findet statt am Dienstagmorgen – Yoga am Morgen. Die Yoga am Morgen-Sequenz für einen dynamischen Start in den Tag. Yoga am Morgen bereitet die Teilnehmer perfekt auf die täglichen Herausforderungen vor. Die Teilnehmer fühlen sich frischer, lebendiger, stärker und beweglicher. Der Stoffwechsel wird in Schwung gebracht und man geht entspannter mit den täglichen Aufgaben um.

Mit beiden Yoga-Kursen aktivieren die Teilnehmer die Selbstheilungskräfte auf körperlich-geistiger Ebene durch Atem-, Meditationsübung- und Körperübungen. Themen sind Asanas/Körperübungen, Hatha-Yoga, Atemübungen, Tiefenentspannung und Yin Yoga. Zwei neue Yoga-Kurse (pro Kurs zehn Termine à 75 Minuten) finden statt am Dienstagvormittag und am Donnerstagabend: ab Dienstag, 14. Januar 2020, um 9 Uhr und am ab Donnerstag, 16. Januar 2020, um 19.15 Uhr im Sport- und Tanzhaus von Blau Gelb Elze, Kuckucksweg 90 statt. Anmeldungen und Informationen erteilt Bettina Kahmann unter www.bettina-kahmann.com oder E-Mail info@bettina-kahmann.com.