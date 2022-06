Yogainfos am Bücherschrank

Bissendorf. Die nächste Veranstaltung von lesArt am Bücherschrank am Tattenhagen findet am Freitag, 17. Juni, ab 16 Uhr statt. Die erfahrene Yogalehrerin Claudia Schmidt wird eine Einführung in die mehrere tausend Jahre alte, aus Indien stammende, geistige und

körperliche Yoga-Lehre geben. Die Konditorin on tour, Annalena Dietrich, ist natürlich wieder mit ihrem Foodtruck dabei.