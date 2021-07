Zacharias am Grill

Hellendorf. Die CDU Hellendorf veranstaltet am Sonnabend, 17. Juli, für interessierte Hellendorfer und Hellendorferinnenn am Reiterstüchen, Hellendorfer Straße 1 coronakonform einen Grillabend zur Vorstellung der CDU-Kandidaten für den Ortsrat und Gemeinderat. Am Grill steht Marco Zacharias, der CDU-Kandidat für das Amt des Bürgermeisters, bei der Kommunalwahl am 12. September, und versorgt die Gäste mit Bratwurst.Dies ist eine gute Möglichkeit, sich in geselliger Atmosphäre bei den einzelnen Kandidaten über ihre Ziele und Vorstellungen zu informieren.