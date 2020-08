Zahlen zur Einschulung

Wedemark (awi). Das neue Schuljahr beginnt in der Wedemark an der Grundschule Bissendorf in vier KLassen für 85 Schüler, an der Grundschule Brelingen in zwei Klassen für 38 Kinder, an der Grundschule Ele in drei Klassen für 62 Kinder, an der Grundschule Hellendorf in einer Klasse mit 26 Kindern, an der Grundschule Mellendorf in drei KLassen mt 75 Kindern und an der Grundschule Resse in zwei Klassen mit 30 Schülern beziehungsweise Schülerinnen. An der Realschule werden in drei fünfte Klassen 69 Schüler eingeschult, an der IGS in vier Klassen 97 Kinder und am Gymnasium in fünf Klassen 127 Kinder.