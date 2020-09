Zaun beschädigt

Elze. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am Mittwoch, 16. September, gegen 9.30 Uhr mit dem Gartenzaun eines Privatgrundstücks an der Straße Zum Hellbruch in Elze. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.