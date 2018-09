Zehn Jahre Erlebniswelt

Große Geburtstagsparty am Hannover Airport

Langenhagen. Drei Tage Action, Spiel und Spaß für die ganze Familie: Vom 3. bis 5. Oktober feiert die Erlebniswelt Hannover Airport zehnjähriges Bestehen. Zur Feier dieses Jubiläums verwandelt sich die Erlebniswelt für drei Tage in ein großes Geburtstags-Paradies. Für Unterhaltung sorgen verschiedene Aktionen wie Kinderschminken, das beliebte Flugzeugderby, VR-Brillen, ein Glücksrad und vieles mehr. Drei Aktionstage bieten außerdem ein buntes Programm für ein ganz besonderes Flughafen-Erlebnis: Mittwoch, 3. Oktober, 10 bis 17 Uhr: Vorhang auf für die große Geburtstagsparty! Eine Geburtstagsparty eröffnet das Jubiläum – natürlich mit Geburtstagskuchen. Neben Follow-Bee Frida stehen ein Ballonkünstler und ein Zauberer auf der Gästeliste. Sie werden Jung und Alt mit ihren Tricks zum Staunen bringen. Donnerstag, 4. Oktober, 10 bis 17 Uhr: Feiern mit der Feuerwehr!Blaulicht als Festbeleuchtung: Die Flughafenfeuerwehr feiert mit. Von 11 bis 16 Uhr gibt es stündliche Besuchertouren zur Feuerwache – mit Anmeldung auf der Aussichtsterrasse. Kosten: sieben Euro für Erwachsene, vier Euro für Kinder ab zehn Jahren. In der Welt der Luftfahrt wartet eine echte Feuerwehr-Montur mit Helm zum Anprobieren. Kinder können ihr eigenes Feuerwehrauto basteln und ausmalen. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder steht auf dem Programm. Freitag, 5. Oktober, 10 bis 17 Uhr: Adrenalinkick am Simulatortag. Am Freitag wartet ein Fliehkraft-Simulator auf die Besucher. Wer sich traut, kann hier Astronauten und Piloten nacheifern und seine Schwindelfreiheit unter Beweis stellen. Die Flugsimulatoren, die Boeing 737 und der Airbus A320, sind bereit zum Abheben (Mindestalter: zwölf Jahre). An diesem Tag sogar kostenlos. Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort. Hinweis: Das Angebot ist begrenzt. Wer zuerst kommt, fliegt zuerst. Die Eintrittspreise sind während der Jubiläumstage reduziert. Erwachsene zahlen 2,50 Euro, Ermäßigte 1,50 Euro. Kinder unter fünf Jahren haben freien Eintritt. Es wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.