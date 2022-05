Zehn Jahre Freude schenken:am 21.Mai für dieTafel kaufen

Wedemark (awi). Endlich wieder „Freude schenken“ nach zwei Jahren Corona-Pause. Am 21. Mai laden der Inner Wheel Club Langenhagen-Wedemark und der Rotary Club Langenhagen-Wedemark wieder zur Teilnahme an der Hands-on-Aktion zugunsten der Langenhagener Tafel ein. Von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr führen die beiden Serviceorganisationen die Aktion „Freude schenken“ bereits zum zehnten Mal durch. Sie werden die Einkaufskunden um einen persönlich ausgewählten Mehreinkauf haltbarer Lebensmittel für die Tafel bitten. Die Waren werden noch am gleichen Tag der Tafel übergeben.

„Mit der Aktion „Freude schenken“ unterstützen wir seit nunmehr zehn Jahren regional die Tafelkunden und die Arbeit der Langenhagener Tafel. Die Beteiligung an dieser Aktion ist gerade in dieser Zeit ein Zeichen für Solidarität und Hilfsbereitschaft. Damit helfen Sie uns, anderen Menschen zu helfen“, so Inner Wheel-Präsidentin Brigitta Rawe. Die Aktionsstände befinden sich in diesem Jahr vor den EDEKA Lüders-Märkten in Wennebostel und Elze und dem REWE-Markt Jodlowiec und DM in den Elisabeth-Arkarden in Langenhagen. Die Einkaufskunden werden vor den drei Supermarktstandorten um einen persönlich ausgewählten Mehreinkauf von haltbaren Lebensmitteln, Konserven und Hygieneartikeln für die Tafelkunden der Langenhagener Tafel gebeten. Gewünscht sind vor allem Konserven aller Art, Nudeln, Reis, Couscous, Kartoffelpüree, Haferflocken und Mehl, Seife, Flüssigseife, Duschgel, Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Waschpulver, Kaffee (gemahlen, vakuumverpackt), Kakaopulver (Instant) und Tee.

Als „Dankeschön“ für die Lebensmittelspende erhalten die Kunden einen Einkaufsbeutel geschenkt, der mit dem Motto der Aktion „Freude schenken“ bedruckt ist. Der Kauf der Baumwollbeutel wird durch die Unterstützung der Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH ermöglicht. Die Kartons zum Transport und zur Lagerung der Ware werden von Delkeskamp Verpackungswerke GmbH bereitgestellt.

Der Aktionstag von „Freude schenken“ am 21. Mai ist gleichzeitig auch der „Action Day 2022“ – ein Tag, an dem Mitglieder der Rotary, Rotaract und Inner Wheel Clubs deutschlandweit in gemeinsamen Aktionen vor Ort für die gute Sache aktiv werden.

„Rotary Deutschland startet genau am 21. Mai die „Action-Days“, an denen vielfältige Wohltätigskeitsveranstaltungen durchgeführt werden. Der RC Langenhagen-Wedemark führt neben der gemeinsamen Aktion „Freude schenken“ mit Inner Wheel ein Benefizkonzert am 22. Mai in Bissendorf durch, beteiligt sich an einer Benefizveranstaltung mit Matthias Brodowy in Hannover im Apollo Kino am 24. Mai und unterstützt die Rotaracter Maschsee bei deren für Ukrainische Flüchtlingskinder organisierten Zoobesuch am 28. Mai. Eine sehr aktive Woche für unsere Mitglieder. Wir hoffen, dass unser Engagement auf viel Zuspruch trifft und somit ein Erfolg für alle ins Auge gefassten bedürftigen Menschen wird“, sagt Rotary-Präsident Matthias Kühn.