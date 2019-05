Zehn Jahre Gartenregion – Therapiegarten ist dabei

Mellendorf. Am Samstag, 25. Mai, findet zum zehnjährigen Bestehen der Gartenregion Hannover das Fest der Gartengemeinschaften statt. An diesem Tag öffnen zehn Initiativen vom Deister über Laatzen bis in die Wedemark ihre Tore. Interessante Gespräche und Aktionen über das gemeinsame Gärtnern stehen im Mittelpunkt. Der Therapiegarten Grüne Stunde öffnet an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr. Ob auf eigene Faust oder bei einer Führung (ab 15 Uhr) – hier darf alles angeschaut und probiert werden. Zudem werden anschauliche Materialien zum Thema therapeutisches Gärtnern bereitgehalten. Der Gartenbus mit aha an Bord hält zwischen 12 und 13.15 Uhr am Garten. Mit im Gepäck: Wissenswertes rund um Kompost und Dünger sowie kostenlose Untersuchungen des pH-Wertes heimischer Bodenproben. Einfach Bodenproben mitbringen und auswerten lassen. Das Team des Therapiegartens sorgt wie immer für ein köstliches Kuchenbüfett und freut sich auf viele Besucher. Der Garten befindet sich am Grabenweg 6 in Mellendorf. Weitere Informationen unter www.gartenregion.de.