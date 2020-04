Zement gestohlen

Bissendorf. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zum Dienstag auf das frei zugängliche Grundstück eines Wohnhauses an der Diersrahe in Bissendorf und entwendeten dort insgesamt 23 Säcke Zement, die vor der Garage gelagert waren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.