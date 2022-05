Zeugen gesucht

Resse. Ein Anwohner des Kiebitzrains in Resse hörte am Sonnabend, 7. Mai, gegen 8.30 Uhr, wie ein Auto in unmittelbarer Nähe verunfallte. Bei einer Nachschau stellte er einen Ford Focus mit Hannoveraner Kennzeichen fest, welcher in einer Rechtskurve geradeaus gefahren war und nach dem Überfahren mehrerer, abgelagerter Baumstämme im Jägerzaun des Nachbargrundstücks zum Liegen gekommen war. Der mutmaßliche Fahrer war gerade dabei die Kennzeichen an seinem Fahrzeug abzuschrauben. Unmittelbar darauf stieg der Fahrer in einen hinzukommenden PKW ein und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. In dem Ford Focus wurden mehrere alkoholische Getränkebehältnisse festgestellt. Im Laufe der Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger als vermeintlicher Fahrer ermittelt werden. Gegen diesen wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70 bei der Polizei Mellendorf zu melden.