Zeugen zu Einbruch gesucht

Hellendorf. Am vergangenen Mittwoch, 10. Oktober, zwischen 8.30 und 22.20 Uhr ereignete sich ein Wohnhauseinbruch am Grünen Weg. Eine Zeugin konnte zum Zeitpunkt der Rückkehr der Geschädigten beobachten, wie zwei männliche Personen aus dem Garten über den Zaun sprangen und zu Fuß flüchteten. Dabei liefen die beiden Täter an einem dort befindlichen Spielplatz vorbei, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt drei Personen befanden.

Diese dürften die beiden Täter auf ihrer Flucht gesehen haben.

Die drei Personen vom Spielplatz sind wichtige Zeugen und werden gebeten, sich entweder bei der Polizei in Burgdorf unter der Rufnummer (0 51 36) 88 61 41 15 oder bei der Polizei Mellendorf unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70 zu melden.