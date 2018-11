Zeugenaufruf: Autos in der Wedemark gestohlen

Brelingen. Zwei BMW X5 sind in der Nacht von Dienstag, 27. November, auf Mittwoch, 28. November, gestohlen worden. Die Eigentümer hatten sie auf einem Grundstück an der Straße Wienshop in Brelingen abgestellt. Die Täter sind zuvor in das Wohnhaus der

Besitzer eingebrochen und so an die Schlüssel gelangt.

Gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen stellten die Bewohner des Hauses fest, dass die Terrassentür von Unbekannten gewaltsam geöffnet worden war. Die Fremden stahlen zwei Designerhandtaschen mit Geld, eine hochwertige Uhr und die Schlüssel für die beiden grauen BMW, die auf dem Hof vor dem Gebäude standen. Mit den Autos fuhren die Täter

davon. Zuletzt waren die Autos am Dienstag gegen 23.30 Uhr gesehen worden. Die Ermittlungsgruppe Kfz der Polizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Hinweise auf das Geschehen, die Täter und den Verbleib der Autos nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 entgegen.