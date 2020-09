Zeugenaufruf

Bissendorf. Zeugen sucht die Polizei für eine Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer hatte dort am Donnerstag letzter Woche zwischen 18.30 und 19.15 Uhr seinen Pkw abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine frische Beschädigung an der linken Fahrzeugseite feststellen. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 51 30) 97 70 entgegen.