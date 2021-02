Zeugenaufruf

Melleneorf. In der Zeitvon Donnerstag,4.Februar,um23.30 Uhr,bisFreitag, 5.Februar, um 11 Uhr, ereignete sich in der Nordstraße in Mellendorf ein versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl. Mindestens ein bislang unbekannter Täter versuchte das Außen- Rollo eines Kellerfensters aufzuhebeln. Dieses misslang, das Gebäude wurde nicht betreten. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise.