Zeugenaufruf

Mellendorf. Bereits am Neujahrsabend gegen 1915 Uhr ist es in Mellendorf an der Kaltenweider Straße, Höhe Andreas-Haselbacher-Straße, zu einem Beißvorfall mit einem Hund gekommen. Das männliche Opfer befuhr mit dem Fahrrad den dortigen Radweg in Richtung Hellendorf. Auf dem Radweg kam ihm ein Mann, etwa 50 bis 60 Jahre alt, mit einem Schäferhundmischling entgegen. Offensichtlich hatte der Mann den Hund nicht unter Kontrolle, da er den Radfahrer anschrie, weiterzufahren. Da er jedoch nicht beiseitetrat, konnte das Opfer nur sehr langsam vorbeifahren. Auf Höhe des Hundes biss dieser dem Opfer in die Körperseite und fügte ihm eine Quetschwunde zu. Der Hundehalter verschwand, ohne seinen Halterpflichten nachzukommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter der bekannten Rufnummer in Verbindung zu setzen.