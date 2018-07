Zeugenaufruf

Mellendorf. Zeugen sucht die Polizei für eine Unfallflucht am Freitag, 27. Juli, zwischen 18 und 21.30 Uhr. Der Geschädigte hatte seinen Pkwin der Nähe eines Restaurants mit Außenbewirtung zum Parken abgestellt. Nach seiner Rückkehr stellte er einen Heckschaden an seinem BMW der 5er Reihe fest. Die Kofferraumklappe war eingedellt und der Stoßfänger teilweise abgerissen. Hinweise auf den Unfallverursacher konnte der Geschädigte nicht angeben. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat wird gebeten sich mit der Polizei in Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 7-0 in Verbindung zu setzen.