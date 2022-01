Zeugenaufruf nach Einbruch

Schlage-Ickhorst. Am 16. Dezember wurde durch die Polizei ein Lagereinbruch im Wiechendorfer Weg 1 aufgenommen, der am 17. Dezember bereits der Presse gemeldet wurde. Die Tatzeit konnte nun aufgrund einer Videoaufzeichnung aus der näheren Umgebung auf etwa 30 Minuten eingegrenzt werden: auf 22.55 bis 23.30 Uhr. Um 23.19 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer am Tatort vorbei. Dieser könnte als Zeuge Beobachtungen gemacht haben, die der Polizei zur Aufklärung dienlich sein könnten und wird daher gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter der Nummer (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.