Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Mellendorf. Mehrere, bislang unbekannte Täter beschädigten am Freitagabend um 22.230 Uhr am Schulzentrum Mellendorf mehrere Sitzbänke, indem sie die Bänke aus der Bodenverankerung herausrissen. Des Weiteren wurde die Fassade eines Schulgebäudes mittels unbekannten Gegenstand derart beschädigt, dass die Dämmung zum Vorschein kam.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Mellendorf zu melden. Einen Tag später, am Sonnabend um 21.39 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein männlicher Jugendlicher aus einer Vier-Personengruppe heraus mit einem Stein die Glasscheibe eines Bushaltestellehäuschens am Schulzentrum Mellendorf einwarf. Die Personengruppe flüchtete anschließend unerkannt.

Zeugen werden auch in diesem Fall gebeten, sich bei der Polizei Mellendorf zu melden.