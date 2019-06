Zeugenaufruf: Sachbeschädigung

Mellendorf. Am Dienstagmorgen um 8.15 Uhr stellte eine 32-jährige Langenhagenerin ihren Pkw Ford Fiesta auf einem Parkplatz am Schulzentrum Mellendorf am Roye-Platz ab. Als sie

gegen 14.45 Uhr zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass Unbekannte diesen vermutlich mittels einer Eisenstange an der Fahrertür beschädigt hatten. Die Eisenstange ließen die Täter am Tatort zurück. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei in Mellendorf bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.