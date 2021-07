Zigaretten gestohlen

Mellendorf. Drei bislang unbekannte Täter begaben sicham Freitag letzter Woche zwischen 12.55 und 13.11 Uhr in einen örtlichen Supermarkt am Burgweg in Mellendorf.. Einer der Unbekannten ging durch eine Automatiktür in den Lagerbereich. Dort zerschnitt er mitt einer Zange die Gitter eines verschlossenen Rollcontainers für Tabakwaren. Er entnahm diverse Stangen Zigaretten, die er in einen Müllsack verpackte. Während die zwei anderen das Personal ablenkten, wurde das Diebesgut aus dem Markt transportiert. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.