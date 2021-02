Zoom-Abendsegen

Bissendorf. Die Kirchengemeinde Bissendorf verzichtet zunächst weiter auf Präsenzgottesdienste. Am 28. Februar,also am morgigen Sonntag, um 18 Uhr findet ein Zoom-Abendsegen mit Pastorin WibkeLonkwitz und Pastor Maik Schwarz statt. Und am 7. März um 18 Uhr ein Zoom-Abendsegen mit Pastor Thorsten Buck. Nähere Informationen erhalten Sie von den Ausführenden. Die Zugangsdaten für die Videokonferenz und eine kurze Anleitung stehen unter www.kirche-bissendorf.de in der Rubrik „trotzdem: Kirche in Coronazeiten“ bereit.