Zoom-Versammlung

Elze. „Immer wieder neue Wege gehen" – dieses Motto gilt auch für den Förderverein der Grundschule Elze: Am Mittwoch, 12. Mai, sind alle Mitglieder eingeladen an der ersten Online-Jahresversammlung teilzunehmen. Diese wird über Zoom stattfinden und beginnt um 19.30 Uhr. Den Zoom Link haben alle Mitglieder, von denen der Vorstand eine Email- Adresse hat, per Mail erhalten. Wer Mitglied ist, aber keine Email beim Förderverein hinterlegt haben, setzt sich bitte mit dem Förderverein unter info@foerderverein-gs-elze.de in Verbindung.