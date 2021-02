Zoom.Segen am Sonntag

Menschen aus Resse, Elze und Bissendorf feiern online

Wedemark. Anstelle eines Gottesdienstes vor Ort feiern die Menschen aus den Kirchengemeinden in Resse, Elze - Bennemühlen und Bissendorf am Sonntag, 28. Februar, um 18 Uhr gemeinsam auf digital als Videokonferenz auf Zoom. „Wir vermissen die Gemeinschaft“, melden vielen Menschen in den Gemeinden zurück. In Form einer Videokonferenz kann nicht nur vor den Bildschirmen gesungen werden. „Man sieht die Gesichter und kann sogar sich bei den Fürbitten beteiligen!“ verspricht Pastorin Wibke Lonkwitz. Sie wird im Resser Kirchraum zu Beginn die Kerzen entzünden, Pastor Maik Schwarz in der Elzer Kirche, die Lesung wird aus der Bissendorfer Kirche kommen. Erstmals haben sie diesen kurzen Gottesdienst über die Grenzen der eigenen Gemeinden vorbereitet. Musikalisch gestaltet Maya Krabbe aus Bissendorf. Mitmachen können alle, die sich den Link von den Homepages der Kirchengemeinden downloaden. Gebraucht werden außerdem eine Kerze und Streichhölzer. Nähere Infos unter www.kirche-resse.de oder www.kirche-elze.de.Bei Zoom handelt es sich um eine Videokonferenzsoftware. Interessierte können an einer Zoomkonferenz entweder über ihren Internetbrowser (Firefox, Explorer, Safari etc. ) teilnehmen - oder Sie installieren das Programm. Sie müssen sich für die Teilnahme an einer Videokonferenz nicht registrieren und kein Abonnementoder Ähnliches abschließen. Wir empfehlen, die Zoom-Software zu installieren - wenn das auf ihrem Gerät noch nicht erfolgt ist, werden Sie danach vermutlich automatisch gefragt: So ist die Bedienung komfortabler.Dafür werden eine Internetverbindung, ein Computer mit Mikrofon und Kamera oder ein Tablet oder ein Smartphone benötigt. Dann auf den oben (ab Sonntag) aufgeführten Link klicken und Mikrofon oder Kamera freigeben. Auf der Website der Evangelischen Erwachsenenbildung gibt es dazu ein Erklärungsvideo.