Zum 35. einen Cocktail

Gleich dreimal tritt der Kammerchor im September im Kirchenkreis auf

Mandelsloh. Anlässlich seines 35-jährigen Bestehens möchte der Kammerchor Schloß Ricklingen einen Cocktail aus besonderen Stücken der letzten Jahre servieren. Das Programm wird dabei die ganze Bandbreite, die der Chor in jedem Konzert aufführt, umfassen. Es werden Stücke von Heinrich Schütz, Max Raabe, Queen, Max Reger, Heinz Erhardt und vielen anderen zu hören sein sowie Musik, die von der Renaissance bis in die heutige Zeit reicht – ein musikalischer Mix zum Genießen, ein unterhaltsamer Cocktail.Schon immer ist es die große Bandbreite und Vielfalt an Stücken, Stilen und Arrangements, die den Kammerchor Schloß Ricklingen in besonderem Maße auszeichnen. Er präsentiert sie in jedem seiner Konzerte, wenn sich zum Beispiel Rock, Pop, Jazz, Gospel, Romantik, Klassik, Barock oder Renaissance einander abwechseln. „Vielfalt mit Qualität“, so kann man das umschreiben, was der Chor in seinen Konzerten vorträgt.Am letzten Wochenende im September möchte der Kammerchor Schloß Ricklingen gleich dreimal mit seinen Zuhörern auf sein Jubiläum anstoßen: Am Freitag, 27. September, ist er um 19 Uhr in der Liebfrauenkirche in Neustadt zu hören. Am Sonnabend, 28. September, serviert er seinen Cocktail um 19 Uhr in der St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh. Der Auftritt am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr, in der Sigwardskirche in Idensen soll das Jubiläum abrunden. Der Eintritt in Neustadt und Idensen ist frei, in Mandelsloh kostet er im Rahmen der Konzertreihe der Kirchengemeinde zehn Euro (ermäßigt fünf Euro). Karten sind beim Theater- und Konzertkreis in Neustadt, beim HAZ-Laporte Kartenservice und der Apotheke Mandelsloh zu erhalten. Die Abendkasse ist eine Stunde vor Konzertbeginn geöffnet. Mehr Informationen zum Kammerchor und seinen Konzerten gibt es im Internet unter www.kammerchor-schloss-ricklingen.de.