Zum Protestieren nach Hannover

Wedemark. In der Wedemark hat sich eine FridaysforFuture-Gruppe unter Schülern und eine ParentsforFuture-Gruppe gegründet. Die Gruppen werden am 20. September mit vielen anderen Menschen für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit in Hannover protestieren. Treffpunkt für die Abfahrt nach Hannover sind 10.35 Uhr bei Vatter am Bahnhof in Mellendodrf und 10.40 Uhr in Bissendorf an der S-Bahn. Erwachsene bitte vorher Tickets besorgen. Kinder bis 14 Jahren fahren umsonst.

Das nächste Treffen von ParentsforFuture ist am Dienstag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf. Weitere Aktiivitäten werden geplant. Fragen können auch gestellt werden an wedemark@parentsforfuture.de.